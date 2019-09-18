Київ стоїть в гігантських заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. На дорогах Києва, зокрема у центрі столиці, спостерігається значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, максимальне ускладнення руху спостерігається на бульварі Тараса Шевченка, Дружби Народів та проспекті Перемоги,Степана Бендери, вулицях Хрещатик, Богатирській, Набережно-Рибальскій, Саксаганського, на Набережному шосе.
Також водіям варто врахувати перекритий рух на Дарницькій площі, Харківському шосе та вулицях Пушкінській, Круглоуніверситетській. Окрім того, рух перекрито на мосту Метро в бік лівого берега.
На лівому березі значне ускладнення руху спостерігається на проспекті Миколи Бажана,Броварському проспекті, вулицях Центральній, Раїси Окіпної, проспекті Генерала Ватутіна, Дніпровській та Русанівській набережних та Дарницькому шосе.
На Південному мосту та Патона затори утворилися в бік лівого берега. На Північному мосту затори спостерігаються у обидва боки. На Дарницькому можна проїхати вільно.
Нагадаємо, 19 вересня у Києві відбудеться флешмоб “Велосипедом на роботу”.