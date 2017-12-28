Київ стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні у Києві, станом на 15.00, рівень заторів досяг позначки у 8 балів. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Згідно даних сервісу Google Maps повільно рухаються автомобілі в районі станцій метро “Університет”, “Золоті ворота”, “Театральна”, “Площа Льва Толстого”, “Кловська”, “Олімпійська”, а також біля станцій метро при Набережному шосе.
Окрім того, є проблеми з рухом на вулиці Жилянській, Саксаганській, Повітрофлотському проспекті, на вулиці Генерала Алмазова в обидві сторони, бульварі Шевченка та Лесі Українки. Утворилася пробка на кільці в районі Бессарабки.
Ускладнено рух на бульварі Дружби Народів у бік моста Патона, а також на Набережному шосе від Поштової площі і до моста Метро в обидві сторони. Також є автомобільний затор на кільці бульвару Дружби Народів та Набережного шосе.
Проблеми з рухом також спостерігаються на Гаванському мосту в сторону вулиці Набережно-Хрещатицької.
У пробках стоїть проспект Соборності, вулиця Регенаторна, а також ускладнений рух на вулиці Івана Миколайчука на під’їзді до Дніпровської набережної.
Крім того, у місті зафіксована велика кількість ДТП, що спричинили заповільнених рух транспорту.
Нагадаємо, що через густий туман спостерігається ускладнений рух.