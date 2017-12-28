Киев стоит в пробках

Согласно данным сервиса Google Maps медленно движутся автомобили в районе станций метро "Университет", "Золотые ворота", "Театральная", "Площадь Льва Толстого", "Кловская", "Олимпийская", а также около станций метро при Набережном шоссе.

Кроме того, есть проблемы с движением на улице Жилянской, Саксаганского, Воздухофлотском проспекте, на улице Генерала Алмазова в обе стороны, бульваре Тараса Шевченка и Леси Украинки. Образовалась пробка на кольце в районе Бессарабки.

Затруднено движение на бульваре Дружбы Народов в сторону моста Патона, а также на Набережном шоссе от Почтовой площади и до моста Метро в обе стороны. Также есть автомобильный затор на кольце бульвара Дружбы Народов и Набережного шоссе.

Проблемы с движением также наблюдаются на Гаванском мосту в сторону улицы Набережно-Крещатицкой.

В пробках стоит проспект Соборности, улица Регенаторная, а также затруднено движение на улице Ивана Миколайчука на подъезде к Днепровской набережной.

Кроме того, в городе зафиксировано большое количество ДТП, повлекших замедленное движение транспорта.

Напомним, что из-за густого тумана наблюдается затруднено движение.