Київ скували масштабні затори
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Станом на 8:15 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Леся Курбаса та на вул. Сім’ї Сосніних, В’ячеслава Чорновола, Васильківській. Рух ускладнено проспектом Валерія Лобановського, Степана Бандери, Голосіївським, вул. Богатирською.
Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Олександра Довженка, Вадима Гетьмана та Мостицькій.
Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, проспектом Правди, бульваром Тараса Шевченка, вулицями Саксаганського та Жилянською, вулицями Юрія Іллєнка, Машинобудівною, Гарматною, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна.
Рух на мостах - Дарницькому, Південному, Північному, Патона - ускладнено в напрямку правого берега. Мостом Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, 5 вересня у більшості південних, центральних, Харківській областях йтимуть дощі.