Київ розраховує за допомогою ФРН добудувати Подільсько-Воскресенський міст – В.Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міська влада Києва розраховує за допомогою уряду Німеччини добудувати Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, передає УНН із посиланням на прес-службу Київради.
“Сьогодні експертна оцінка вже готова і німецька сторона її представить. Наскільки я знаю, висновки позитивні, і ми розраховуємо, що за допомогою наших німецьких партнерів ми добудуємо цей міст, який зводять уже майже 40 років. Я взяв на себе зобов’язання добудувати Подільсько-Воскресенський мостовий перехід і поліпшити в столиці транспортне сполучення між лівим і правим берегами Дніпра”, — заявив київський міський голова Віталій Кличко.
Мер української столиці разом із міністром транспорту і цифрової інфраструктури ФРН Олександром Добриндтом і державним секретарем очолюваного ним міністерства Райнером Бомбою оглянув мостовий перехід.
В.Кличко також зазначив, що мости в Києві перевантажені — деякі на 130% — і відкриття Подільсько-Воскресенського переходу дасть можливість покращити сполучення, а згодом і збудувати метро на Троєщину, на яке вже багато років чекають кияни.
При цьому О.Добриндт повідомив, що вартість завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мосту становитиме близько 350 млн євро.
Наразі для проведення експертної оцінки стану об’єкту уряд Німеччини виділив 200 тис. євро.
Як повідомляв УНН, на добудову Подільсько-Воскресенського мосту в Києві з Державного бюджету виділять 1,25 млрд грн.