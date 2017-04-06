Киев рассчитывает с помощью ФРГ достроить Подольско-Воскресенский мост – В.Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Городские власти Киева рассчитывают с помощью правительства Германии достроить Подольско-Воскресенский мостовой переход, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
“Сегодня экспертная оценка уже готова и немецкая сторона ее представит. Насколько я знаю, выводы положительные, и мы рассчитываем, что с помощью наших немецких партнеров мы достроим этот мост, который возводят уже почти 40 лет. Я взял на себя обязательство достроить Подольско-Воскресенский мостовой переход и улучшить в столице транспортное сообщение между левым и правым берегами Днепра”, – заявил киевский городской голова Виталий Кличко.
Мэр украинской столицы вместе с министром транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Александром Добриндтом и государственным секретарем возглавляемого им министерства Райнером Бомбой осмотрел мостовой переход.
В.Кличко также отметил, что мосты в Киеве перегружены — некоторые на 130% — и открытие Подольско-Воскресенского перехода даст возможность улучшить сообщение, а затем и построить метро на Троещину, которое уже много лет ждут киевляне.
При этом О.Добриндт сообщил, что стоимость завершения строительства Подольско-Воскресенского моста составит около 350 млн евро.
На данным момент для проведения экспертной оценки состояния объекта правительство Германии выделило 200 тыс. евро.
Как сообщал УНН, для достройки Подольско-Воскресенского моста в Киеве из Государственного бюджета выделят 1,25 млрд грн.