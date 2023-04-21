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Київ просив Париж надати цифрову карту білорусі для виконання маловисотних місій. Франція відмовилась

Київ просив Париж надати цифрову карту білорусі для виконання маловисотних місій. Франція відмовилась

Київ • УНН

 • 1720552 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Як стало відомо Le Monde, українська влада запросила у Парижа цифрову карту білорусі, необхідну для бойових літаків або безпілотників, які виконують місії на малих висотах, передає УНН. Франція відмовилася надати Україні карти.

Деталі

Ці цифрові карти, які називаються на жаргоні пілотів DTED (цифрові дані про висоту місцевості), деталізують топографію місцевості, а також надають дані про перешкоди, такі як високовольтні лінії електропередач або вітряні турбіни, і насамперед про військове обладнання, яке може виявитися небезпечним для літака, наприклад, радіолокаційне обладнання або зенітні батареї.

«Вони включають всі тактичні дані, необхідні для проникнення на дуже малій висоті, вночі або в умовах поганої видимості», — сказало військове джерело.

Щоб виправдати свою відмову, Париж стверджував, що його підтримка була б непохитною, якби він захищав виключно територію України, але про участь в операціях на чужій території не могло бути й мови. Французькі військові джерела вказують, що Україна, ймовірно, раніше зверталася з цим проханням до інших членів коаліції, які підтримують її зусилля проти російської агресії. Повідомляється, що Київ звернувся б до Франції лише після того, як отримав відмову.

З початком війни в Україні Франція разом з іншими країнами-союзниками брала участь у зборі інформації, що надається штабу у Києві для розробки стратегії, планування операцій та збагачення тактичними даними.

«Франція надає розвіддані, щоб українці могли захищатися», — визнав сам Еммануель Макрон в інтерв'ю France 24 13 жовтня 2022 року, додавши, що «добре не говорити про це занадто багато».

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