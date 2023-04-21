Київ просив Париж надати цифрову карту білорусі для виконання маловисотних місій. Франція відмовилась
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Як стало відомо Le Monde, українська влада запросила у Парижа цифрову карту білорусі, необхідну для бойових літаків або безпілотників, які виконують місії на малих висотах, передає УНН. Франція відмовилася надати Україні карти.
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Ці цифрові карти, які називаються на жаргоні пілотів DTED (цифрові дані про висоту місцевості), деталізують топографію місцевості, а також надають дані про перешкоди, такі як високовольтні лінії електропередач або вітряні турбіни, і насамперед про військове обладнання, яке може виявитися небезпечним для літака, наприклад, радіолокаційне обладнання або зенітні батареї.
«Вони включають всі тактичні дані, необхідні для проникнення на дуже малій висоті, вночі або в умовах поганої видимості», — сказало військове джерело.
Щоб виправдати свою відмову, Париж стверджував, що його підтримка була б непохитною, якби він захищав виключно територію України, але про участь в операціях на чужій території не могло бути й мови. Французькі військові джерела вказують, що Україна, ймовірно, раніше зверталася з цим проханням до інших членів коаліції, які підтримують її зусилля проти російської агресії. Повідомляється, що Київ звернувся б до Франції лише після того, як отримав відмову.
З початком війни в Україні Франція разом з іншими країнами-союзниками брала участь у зборі інформації, що надається штабу у Києві для розробки стратегії, планування операцій та збагачення тактичними даними.
«Франція надає розвіддані, щоб українці могли захищатися», — визнав сам Еммануель Макрон в інтерв'ю France 24 13 жовтня 2022 року, додавши, що «добре не говорити про це занадто багато».