Киев просил Париж предоставить цифровую карту беларуси для выполнения маловысотных миссий. Франция отказалась
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Как стало известно Le Monde, украинские власти запросили у Парижа цифровую карту беларуси, необходимую для боевых самолетов или беспилотников, выполняющих миссии на малых высотах, передает УНН. Франция отказалась предоставить Украине карты.
Детали
Эти цифровые карты, называемые на жаргоне пилотов DTED (цифровые данные о высоте местности), детализируют топографию местности, а также предоставляют данные о препятствиях, таких как высоковольтные линии электропередач или ветряные турбины, и прежде всего о военном оборудовании, которое может оказаться опасным для самолета, например, радиолокационное оборудование или зенитные батареи.
«Они включают все тактические данные, необходимые для проникновения на очень малой высоте, ночью или в условиях плохой видимости», — сказал военный источник.
Чтобы оправдать свой отказ, Париж утверждал, что его поддержка была бы непоколебимой, если бы он защищал исключительно территорию Украины, но об участии в операциях на чужой территории не могло быть и речи. Французские военные источники указывают, что Украина, вероятно, ранее обращалась с этой просьбой к другим членам коалиции, которые поддерживают ее усилия против российской агрессии. Сообщается, что Киев обратился бы к Франции только после того, как получил отказ.
С началом войны в Украине Франция вместе с другими странами-союзниками участвовала в сборе информации, предоставляемой штабу в Киеве для разработки стратегии, планирования операций и обогащения тактическими данными.
«Франция предоставляет разведданные, чтобы украинцы могли защищаться», — признал сам Эммануэль Макрон в интервью France 24 13 октября 2022 года, добавив, что «хорошо не говорить об этом слишком много».