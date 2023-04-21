Киев просил Париж предоставить цифровую карту беларуси для выполнения маловысотных миссий. Франция отказалась

Детали

Эти цифровые карты, называемые на жаргоне пилотов DTED (цифровые данные о высоте местности), детализируют топографию местности, а также предоставляют данные о препятствиях, таких как высоковольтные линии электропередач или ветряные турбины, и прежде всего о военном оборудовании, которое может оказаться опасным для самолета, например, радиолокационное оборудование или зенитные батареи.

«Они включают все тактические данные, необходимые для проникновения на очень малой высоте, ночью или в условиях плохой видимости», — сказал военный источник.

Чтобы оправдать свой отказ, Париж утверждал, что его поддержка была бы непоколебимой, если бы он защищал исключительно территорию Украины, но об участии в операциях на чужой территории не могло быть и речи. Французские военные источники указывают, что Украина, вероятно, ранее обращалась с этой просьбой к другим членам коалиции, которые поддерживают ее усилия против российской агрессии. Сообщается, что Киев обратился бы к Франции только после того, как получил отказ.

С началом войны в Украине Франция вместе с другими странами-союзниками участвовала в сборе информации, предоставляемой штабу в Киеве для разработки стратегии, планирования операций и обогащения тактическими данными.

«Франция предоставляет разведданные, чтобы украинцы могли защищаться», — признал сам Эммануэль Макрон в интервью France 24 13 октября 2022 года, добавив, что «хорошо не говорить об этом слишком много».