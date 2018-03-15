Київ потрапив до ТОП-10 міст з найвищим приростом вартості життя
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Київ увійшов до переліку міст у світі з найвищим приростом вартості життя. Про це йдеться у дослідженні аналітичного підрозділу британського журналу The Economist, передає УНН.
Згідно з даними аналітиків, Київ опинився на четвертому місці у десятці міст з максимальним приростом вартості життя за останні 12 місяців.
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На першому місці Мехіко (Мексика), на другому – Сантьяго (Чилі), а на третьому опинився Санкт-Петербург (Росія).
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При цьому столиця України у списку найдорожчих міст світу посіла 110 місце.