Киев попал в ТОП-10 городов с самым высоким приростом стоимости жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Киев вошел в список городов в мире с самым высоким приростом стоимости жизни. Об этом говорится в исследовании аналитического подразделения британского журнала The Economist, передает УНН.
Согласно данным аналитиков, Киев оказался на четвертом месте в десятке городов с максимальным приростом стоимости жизни за последние 12 месяцев.
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На первом месте Мехико (Мексика), на втором - Сантьяго (Чили), а на третьем оказался Санкт-Петербург (Россия).
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При этом столица Украины в списке самых дорогих городов мира заняла 110 место.