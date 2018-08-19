Київ після зливи прибирає майже 100 одиниць техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Після нічної негоди на столичних вулицях працює 91 одиниця спецтехніки “Київавтодору”, а також 178 працівників підприємства залучені до ручного прибирання. Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив керівник “Київавтодору” Олександр Густєлєв, передає УНН.
“119 працівників пiдприємства та 79 одиниць спецтехнiки вночi боролися з наслiдками негоди. На жаль, інтенсивна злива, град та шквальний вітер, що змивали ґрунт, пiсок, а також велику кількість сміття від торговельних майданчиків, призвели до підтоплень деяких ділянок вулично-дорожньої мережі, зокрема на вулицях Еспланадній, Басейній, Антоновича”, — сказав Густєлєв.
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Він також підкреслив, що протягом 30 хвилин підтоплення на вулиці Еспланаднiй міські служби ліквідували. Станом на 6:00 ранку проїжджа частина Еспланадної була повністю очищена від ґрунту, мулу, каміння, піску, які “принесло” на вулиці Басейну та Еспланадну з вулиць Мечникова, Шовковичної, Госпітальної, Рогнединської, бульвару Лесі Українки.
Наразі продовжуються роботи з очищення тротуарів на цих вулицях.
За словами Густєлєва, найскладніша ситуація на вулиці Антоновича, де внаслідок негоди зруйновано ділянку проїжджої частини.
“На Антоновича на замовлення „Київтепленерго“ ведуться роботи з прокладання теплової мережі. За попередніми висновками, у зв’язку з проведенням робіт з порушенням технології, при інтенсивних опадах вночі з 18 на 19 серпня відбувся значний викид ґрунтових мас на проїжджу частину. А це призвело до закупорювання дощоприймальних колодязів та значно збільшило поверхневий сток на дорозі. Значнi маси дощової води через відкриті котловани пішли на проїжджу частину. Наслiдком цього стало руйнування конструктивних шарiв дорожнього одягу на ділянці вiд вул.Фізкультурної до Жилянської. Зараз дорожники усувають наслідки цiєї ситуації”, — зазначив Густєлєв.
Він також повідомив, що в понеділок, 20 серпня, спеціальна комiciя обстежить русло річки Либідь вiд місця впадіння в р.Дніпро, а також ділянок відкритих та закритих русел.
Нагадаємо, сьогодні в столиці очікуються дощі і гроза, місцева влада попереджає про можливі підтоплення.