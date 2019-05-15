Київ паралізували ранкові затори
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Станом на 8:35 на дорогах Києва помітне максимальне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, численні затори спостерігаються на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулицях Михайла Грушевського, Юрія Іллєнка, Січових Стрільців, В’ячеслава Чорновола, Великій Васильківській, на бульварі Тараса Шевченка, проспектах Леся Курбаса та Валерія Лобановського. Набережному шосе.
Досить повільно автомобілі рухаються на Великій окружній дорозі, проспекті Голосіївському, бульварі Лесі Українки, Володимирському узвозі, вулицях Саксаганського, Жилянській, Богдана Хмельницького, Басейній, Великій Житомирській, Набережно-Хрещатицькій, Короленківській.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, бульварі Перова, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна, вулицях Центральній, Гната Хоткевича, Братиславській, Миропільській, на Харківському та Дарницькому шосе, а також на Дніпровській та Русанівській набережній.
Рух на Дарницькому, Патона, Північному мостах ускладнено у напрямку правого берега. На Південному та мосту Метро можна проїхати вільно.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні буде по-літньому тепло.