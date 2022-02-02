Київ отримав запит Вашингтона на призначення Бріджит Брінк послом США в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом Сполучених Штатів Америки у Києві. Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування з українськими журналістами, передає кореспондент УНН.
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“Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджет Брінк послом Сполучених Штатів до України, і Міністерство закордонних справ уже запустило відповідну процедуру погодження її кандидатури”, — сказав Кулеба.
Деталі
Як пояснив міністр, це рішення не ухвалюється “просто в кабінеті”. У кожній країні є певна процедура, яку треба пройти, і після цього ухвалити рішення.
“Ми цю процедуру запустили, і коли вся інформація буде зібрана, буде ухвалюватись політичне рішення”, — додав він.
Доповнення
ЗМІ повідомили напередодні, що в Україні схвалили кандидата на посаду посла США. Американська сторона запропонувала на посаду Бріджіт Брінк.
З травня 2019 року посада голови посольства США в Києві залишається вакантною, коли попередній посол Марі Йованович була відкликана до Вашингтона. Йованович отримала призначення в Україну в 2016 році ще за каденції 44-го президента США Барака Обами. У травні 2019 року вона покинула посаду на особисту вимогу тодішнього глави держави Дональда Трампа, він звинуватив її в нелояльності.