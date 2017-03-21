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Київ опинився у десятці найдешевших міст світу

Київ опинився у десятці найдешевших міст світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Київ опинився на 8-ій сходинці у десятці найдешевших міст світу. Про це з посиланням на дослідження Worldwide Cost of Living 2017 повідомляє The Telegraph, передає УНН.

Так, у рейтингу вартості життя в містах світу від агентства Economist Intelligence Unit у порівнянні з минулим роком Київ знизився на шість пунктів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна опинилася на 132-му місці у рейтингу найщасливіших країн

У переліку від найдорожчих до найдешевших європейських міст Київ опинився на 37-му з 39-и місць.

Так, найдорожчим у Європі став Цюріх (-1 позиція у загальному рейтингу), після нього - Женева (-3), Париж (-2), Копенгаген (-1), Осло (+2), Гельсінкі (+1), Рейк'явік (+13), Відень (-3), Франкфурт (-5) і Лондон (-18).

При цьому сусідами Києва у рейтингу стали Санкт-Петербург (+6) - на 36-му місці і Бухарест (-2). 39-им у рейтингу серед міст Європи стало місто Алмати (-6). Москва (+15) опинилася у цьому переліку на 31-ій сходинці.

При цьому рейтинг найдешевших міст очолило Алмати. Після нього у десятці розмістилися - Лагос (-16), Бангалор (+1), Карачі (-3), Алжир (без змін), Ченнаї (без змін), Мумбаї (+4), Київ (-6), Бухарест (-2), Нью-Делі (+2).

Найдорожчим містом для життя в рейтингу вчергове став Сінгапур. Друге місце зайняв Гонконг, на третьому місці опинився Цюріх. У десятку увійшли також Токіо, Осака, Женева, Париж, Нью-Йорк і Копенгаген.

Нагадаємо, визначено десятку найдорожчих міст для життя у 2017 році за версією The Independent.

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