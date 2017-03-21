Киев оказался в десятке самых дешевых городов мира

Так, в рейтинге стоимости жизни в городах мира от агентства Economist Intelligence Unit по сравнению с прошлым годом Киев снизился на шесть пунктов.

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В перечне от самых дорогих до самых дешевых европейских городов Киев оказался на 37-м из 39-ти мест.

Так, самым дорогим в Европе стал Цюрих (-1 позиция в общем рейтинге), после него - Женева (-3), Париж (-2), Копенгаген (1), Осло (2), Хельсинки (1), Рейкьявик (+13), Вена (-3), Франкфурт (-5) и Лондон (-18).

При этом соседями Киева в рейтинге стали Санкт-Петербург (+6) - на 36-м месте и Бухарест (2). Тридцать девятым в рейтинге среди городов Европы стал город Алматы (-6). Москва (15) оказалась в этом списке на тридцать первой строчке.

При этом рейтинг самых дешевых городов возглавило Алматы. После него в десятке разместились - Лагос (-16), Бангалор (1), Карачи (-3), Алжир (без изменений), Ченнаи (без изменений), Мумбаи (4), Киев (-6), Бухарест ( -2), Нью-Дели (2).

Самым дорогим городом для жизни в рейтинге в очередной раз стал Сингапур. Второе место занял Гонконг, на третьем месте оказался Цюрих. В десятку вошли также Токио, Осака, Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген.

Напомним, определили десятку самых дорогих городов для жизни в 2017 году по версии The Independent .