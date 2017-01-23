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Київ не продовжуватиме контракт із ПАТ “Київенерго” — КМДА

Київ не продовжуватиме контракт із ПАТ “Київенерго” — КМДА

Київ • УНН

 • 59144 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Контракт із ПАТ “Київенерго”, дія якого завершується у листопаді 2017, не буде продовжено. Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату КМД Володимир Бондаренко, передає кореспондент УНН.

“Ще раз підкреслимо, що місто не має наміру продовжувати контракт з ПАТ "Київенерго“ стосовно управління тепловими активами. Угода на управління і основними тепломережами, і ТЕЦ завершується у листопаді. Ще у минулому році було сказано, що така угода не враховує потреби киян”, — зауважив він.

Також він зазначив, що рішення, щодо подальшого управління буде вирішено до листопада.

“Станом на кінець минулого року ми розпочали підготовку нових умов угоди про управління. Ми можемо піти двома шляхами: або це буде умова концесії, або це буде умова прямого управління містом. У будь-якому разі, до листопада буде вирішено або це буде концесія, або це буде пряме міське управління через відповідне комунальне підприємство. Говорити зараз буде це "Київтепложитлоенерго“ чи інше комунальне підприємство поки зарано”, — додав він.

Як передавав УНН, киянам роз’яснили нарахування за опалення в платіжках за грудень.

Українські Національні Новини

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