Київ не буде запроваджувати комендантську годину - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Києві не запроваджуватимуть комендантську годину, як у деяких регіонах України. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
“Київ не буде запроваджувати комендантську годину. По-перше, це не в компетенції міської влади. По-друге, контроль за дотриманням обмежувальних заходів буде посилений тим, що правоохоронці збільшать кількість патрулів у місті цими вихідними, нестимуть посилену службу. Я також звертаюся до всіх киян дотримуватися обмежень”, — сказав Кличко.
Він повідомив, що на сьогоднішній день правоохоронці вже склали 705 адіміністративних протоколів, щодо порушників обмежень і стягнули до бюджету понад 130 тисяч гривень.
“Тому ще раз наголошу: якщо ви будете порушувати правила обмежень, ви будете за це платити. Вибачте, будь ласка, ті, хто не зрозумів, будуть покарані штрафами”, — наголосив Кличко.
Нагадаємо, на Київщині запроваджують додаткові обмежувальні заходи під час карантину і обмежують пересування людей на свята.