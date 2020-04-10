Киев не будет вводить комендантский час - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киеве не будут вводить комендантский час, как в некоторых регионах Украины. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
"Киев не будет вводить комендантский час. Во-первых, это не в компетенции городской власти. Во-вторых, контроль за соблюдением ограничительных мероприятий будет усилен тем, что правоохранители увеличат количество патрулей в городе в эти выходные, будут нести усиленную службу. Я также обращаюсь ко всем киевлянам придерживаться ограничений", - сказал Кличко.
Он сообщил, что на сегодняшний день правоохранители уже составили 705 адиминистративних протоколов, к нарушителям ограничений и взыскали в бюджет более 130 тыс. гривен.
"Поэтому еще раз подчеркну: если вы будете нарушать правила ограничений, вы будете за это платить. Извините, пожалуйста, те, кто не понял, будут наказаны штрафами", - подчеркнул Кличко.
Напомним, в Киевской области вводят дополнительные ограничительные меры во время карантина и ограничивают передвижения людей на праздники.