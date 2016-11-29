Київ на переговорах у "нормандському форматі" вимагав звільнити підлітків, яких ОРДО звинуватило у “диверсіях”

“Українська сторона також звернулася до РФ, аби ті вплинули на контрольованих ними представників ОРДО, аби ті негайно випустили до родин підлітків, яких затримали за надуманими, вигаданими звинуваченнями в „диверсіях“. Тим більше, що ці підлітки і їх родини проживають в окупованому Донецьку”, — написала вона.

Раніше представник України у гуманітарній підгрупі контактної групи у Мінську Ірина Геращенко повідомила, що представники ОРДЛО надали інформації про місце перебування сімох українських підлітків, яких бойовики затримали за “диверсійну діяльність”, — вони й досі за ґратами.