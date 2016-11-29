Київ на переговорах у "нормандському форматі" вимагав звільнити підлітків, яких ОРДО звинуватило у “диверсіях”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Під час зустріч глав МЗС України, Німеччини, Франції та Росії, українська сторона наполягала на тому, щоб РФ вплинула на контрольованих ними представників ОРДО, аби ті негайно відпустили підлітків, звинувачених у “диверсіях”. Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в гуманітарній підгрупі на Мінських переговорах Ірина Геращенко, передає УНН.
“Українська сторона також звернулася до РФ, аби ті вплинули на контрольованих ними представників ОРДО, аби ті негайно випустили до родин підлітків, яких затримали за надуманими, вигаданими звинуваченнями в „диверсіях“. Тим більше, що ці підлітки і їх родини проживають в окупованому Донецьку”, — написала вона.
Раніше представник України у гуманітарній підгрупі контактної групи у Мінську Ірина Геращенко повідомила, що представники ОРДЛО надали інформації про місце перебування сімох українських підлітків, яких бойовики затримали за “диверсійну діяльність”, — вони й досі за ґратами.