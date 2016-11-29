Киев на переговорах в "нормандском формате" требовал освободить подростков, которых в ОРДО обвинили в "диверсиях"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во время встречи глав МИД Украины, Германии, Франции и России, украинская сторона настаивала на том, чтобы РФ повлияла на контролируемых ею представителей ОРДО, чтобы те немедленно отпустили подростков, обвиняемых в "диверсиях". Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах Ирина Геращенко, передает УНН.
"Украинская сторона также обратилась к РФ, чтобы там повлияли на контролируемых представителей ОРДО, чтобы те немедленно выпустили к семьям подростков, задержанных по надуманным, вымышленным обвинениям в "диверсиях". Тем более, что эти подростки и их семьи проживают в оккупированном Донецке", - написала она.
Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске Ирина Геращенко сообщила, что представители ОРДЛО предоставили информацию о местонахождении семи украинских подростков, которых боевики задержали за "диверсионную деятельность", - они до сих пор за решеткой.