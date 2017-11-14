Київ може продати Український культурний центр в Москві - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Депутати Верховної ради України можуть продати будівлю Українського культурного центру, розташовану на Арбаті в Москві, за суму не менше 70 млн доларів. Про це пише газета "Известия" з посиланням на джерела в "Блоці Петра Порошенко" (БПП), передає УНН.
Наразі у ВР зареєстрований проект закону "Про денонсацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Росії про заснування та умови діяльності інформаційно-культурних центрів". Він обговорюється в профільних комітетах.
Одне з джерел видання в Раді, заявило, що "з одного боку, тут присутній чисто політичний і ідеологічний момент".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін денонсував угоду з РФ про взаємні поставки озброєння і військової техніки
"З іншого боку, Культурному центру України належить будівля в самому центрі Москви на Арбаті. Його номінальна вартість близько 4 млн дол., а ринкова - від 70 млн дол. Розумієте, яку з цього можна отримати вигоду?" - заявило джерело видання.
Також відзначають, що якщо законопроект про денонсацію угоди про діяльність інформаційно-культурних центрів Росії і України буде прийнятий, "Москву також попросять вивести "культуру" з Києва. Тобто закрити доведеться і Російський центр науки і культури, що знаходиться на одній з найстаріших вулиць Києва недалеко від Дніпра".