Киев может продать Украинский культурный центр в Москве - СМИ

Сообщают, что в ВР зарегистрирован проект закона “О денонсации Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством России об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров”. Он обсуждается в профильных комитетах.

Один из источников издания в Раде, заявил, что “с одной стороны, здесь присутствует чисто политический и идеологический момент”.

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“С другой стороны, Культурному центру Украины принадлежит здание в самом центре Москвы на Арбате. Его номинальная стоимость порядка 4 млн долл., а рыночная — от 70 млн долл. Понимаете, какую из этого можно извлечь выгоду?” — сказал источник издания.

Также в издании отмечают, что если законопроект о денонсации соглашения о деятельности информационно-культурных центров России и Украины будет принят, “Москву также попросят вывести „культуру“ из Киева. То есть закрыть придется и Российский центр науки и культуры, находящийся на одной из старейших улиц Киева недалеко от Днепра.”