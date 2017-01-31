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"Київ модерн-балет" Раду Поклітару покаже грандіозний балет "Лускунчик"

"Київ модерн-балет" Раду Поклітару покаже грандіозний балет "Лускунчик"

Київ • УНН

 • 10866 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. В останній день зими, 28 лютого на сцені "Жовтневого палацу" відбудеться показ балету Раду Поклітару "Лускунчик", передає УНН з посиланням на організаторів.

Зазначається, що балет у дві дії "Лускунчик" захопить глядача, бо секрет його популярності полягає в чарівній суміші краси і казки з трагедією і глибокою психологичністю цієї вистави.

Казку "Лускунчик і Мишачий король" Раду Поклітару переосмислює зовсім незвичним чином. Це зовсім не солодка різдвяна історія, а складна, містична фантазія великого романтика, "живописця внутрішнього світу" Е. Т. А. Гофмана.

"Невиправний фантазер, пафосний хуліган і зворушливий цинік, Раду то прагне до вершин піднесеного, то занурюється в світ мракобісся. Скидаючи основи відомих класичних сюжетів, він "говорить" на рівних з Шекспіром, Бізе, Прокоф'євим і Чайковським. Раду творить свій танець - зухвалий, парадоксальний, витончено-пронизливий", - зазначили в прес-службі театру.

Як повідомляв УНН, "Київ модерн-балет" Раду Поклітару представив 11 листопада вистави "Палата №6" та "Underground".

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