"Київ модерн-балет" Раду Поклітару покаже грандіозний балет "Лускунчик"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В останній день зими, 28 лютого на сцені "Жовтневого палацу" відбудеться показ балету Раду Поклітару "Лускунчик", передає УНН з посиланням на організаторів.
Зазначається, що балет у дві дії "Лускунчик" захопить глядача, бо секрет його популярності полягає в чарівній суміші краси і казки з трагедією і глибокою психологичністю цієї вистави.
Казку "Лускунчик і Мишачий король" Раду Поклітару переосмислює зовсім незвичним чином. Це зовсім не солодка різдвяна історія, а складна, містична фантазія великого романтика, "живописця внутрішнього світу" Е. Т. А. Гофмана.
"Невиправний фантазер, пафосний хуліган і зворушливий цинік, Раду то прагне до вершин піднесеного, то занурюється в світ мракобісся. Скидаючи основи відомих класичних сюжетів, він "говорить" на рівних з Шекспіром, Бізе, Прокоф'євим і Чайковським. Раду творить свій танець - зухвалий, парадоксальний, витончено-пронизливий", - зазначили в прес-службі театру.
Як повідомляв УНН, "Київ модерн-балет" Раду Поклітару представив 11 листопада вистави "Палата №6" та "Underground".