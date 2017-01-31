"Киев модерн-балет" Раду Поклитару покажет грандиозный балет "Щелкунчик"

Отмечается, что балет в двух действиях "Щелкунчик" захватит зрителя, потому что секрет его популярности заключается в волшебной смеси красоты и сказки с трагедией и глубокой психологичнистю этого спектакля.

Сказку "Щелкунчик и Мышиный король" Раду Поклитару переосмысливает совсем необычным образом. Это совсем не сладкая рождественская история, а сложная, мистическая фантазия великого романтика, "живописца внутреннего мира" Э. Т. А. Гофмана.

"Неисправимый фантазер, пафосный хулиган и трогательный циник, Раду то стремится к вершинам возвышенного, то погружается в мир мракобесия. Сбрасывая основы известных классических сюжетов, он "говорит" на равных с Шекспиром, Бизе, Прокофьевым и Чайковским. Раду вет создает свой танец - дерзкий, парадоксальный, утонченно-пронзительный", - отметили в пресс-службе театра.

Как сообщал УНН, "Киев модерн-балет" Раду Поклитару представил 11 ноября спектакля "Палата №6" и "Underground".