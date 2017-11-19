Київ і Варшава скоротять "чорний список" українців - Єлісєєв
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Україна і Польща домовилися оптимізувати і скоротити список українців, яким заборонений в’їзд до Польщі. Про це повідомив заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв після зустрічі з керівником канцелярії президента Польщі Кшиштофом Щерським в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
“Ми домовилися працювати спільно, щоб його оптимізувати. Мова йде про значне скорочення, тому що не мають, на наш погляд, страждати від цього, наприклад, історики, представники громадянського суспільства”, — заявив він.
Як повідомляв УНН, у МЗС прокоментували “дію списку Ващиковського”.