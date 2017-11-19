Київ і Варшава скоротять "чорний список" українців - Єлісєєв

“Ми домовилися працювати спільно, щоб його оптимізувати. Мова йде про значне скорочення, тому що не мають, на наш погляд, страждати від цього, наприклад, історики, представники громадянського суспільства”, — заявив він.

Як повідомляв УНН, у МЗС прокоментували “дію списку Ващиковського”.