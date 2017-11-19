Киев и Варшава сократят "черный список" украинцев - Елисеев

“Мы договорились работать совместно, чтобы его оптимизировать. Речь идет о значительном сокращении, так как не должны, на наш взгляд, страдать от этого, например, историки, представители гражданского общества”, — заявил он.

Как сообщал УНН, в МИД прокомментировали “действие списка Ващиковского”.