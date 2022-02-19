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"Київ-Баскет" вперше в сезоні обіграв БК "Запоріжжя"

"Київ-Баскет" вперше в сезоні обіграв БК "Запоріжжя"

Київ • УНН

 • 16431 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. "Київ-Баскет" у матчі регулярного чемпіонату української Суперліги здолав
вдома "Запоріжжя", передає УНН з посиланням на сайт Суперліги.

Деталі

Початок зустрічі був рівним. Жодній команді не вдалось втекти у великий відрив. Втім на першу перерву саме кияни пішли лідером. До завершення першої половини матчу гра не змінювалась. "Запоріжжя" зробив ривок на старті другої чверті проте "Київ-Баскет" швидко зумів відіграти відставання. На велику перерву господарі пішли лідером маючи два очки переваги.

Друга половина матчу також була рівною. Обидві команди вели у рахунку однак під кінець третьої
чверті "Київ-Баскет" вирвався вперед і вже не віддав свого – 69:61.
Найкращим гравцем матчу став Ілля Тиртишник, який набрав 28 очок, 4 підбирання і 2 асисти (РЕ
26).

Доповнення

"Київ-Баскет" займають третє місце в чемпіонаті (19-9), а "Запоріжжя" сьоме (14-17).

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