"Київ-Баскет" вперше в сезоні обіграв БК "Запоріжжя"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. "Київ-Баскет" у матчі регулярного чемпіонату української Суперліги здолав
вдома "Запоріжжя", передає УНН з посиланням на сайт Суперліги.
Деталі
Початок зустрічі був рівним. Жодній команді не вдалось втекти у великий відрив. Втім на першу перерву саме кияни пішли лідером. До завершення першої половини матчу гра не змінювалась. "Запоріжжя" зробив ривок на старті другої чверті проте "Київ-Баскет" швидко зумів відіграти відставання. На велику перерву господарі пішли лідером маючи два очки переваги.
Друга половина матчу також була рівною. Обидві команди вели у рахунку однак під кінець третьої
чверті "Київ-Баскет" вирвався вперед і вже не віддав свого – 69:61.
Найкращим гравцем матчу став Ілля Тиртишник, який набрав 28 очок, 4 підбирання і 2 асисти (РЕ
26).
Доповнення
"Київ-Баскет" займають третє місце в чемпіонаті (19-9), а "Запоріжжя" сьоме (14-17).