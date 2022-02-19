"Киев-Баскет" впервые в сезоне обыграл БК"Запорожье"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. "Киев-Баскет" в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги одолел
дома "Запорожье", передает УНН со ссылкой на сайт Суперлиги.
Детали
Начало встречи было равным. Ни одной команде не удалось убежать в большой отрыв. Впрочем, на первый перерыв именно киевляне ушли лидером. До завершения первой половины матча игра не менялась. "Запорожье" сделал рывок на старте второй четверти однако "Киев-Баскет" быстро сумел отыграть отставание. На большой перерыв хозяева ушли лидером имея два очка преимущества.
Вторая половина матча также была равной. Обе команды вели в счете однако на исходе третьей
четверти "Киев-Баскет" вырвался вперед и уже не отдал своего - 69:61.
Лучшим игроком матча стал Илья Тыртышник, набравший 28 очков, 4 подбора и 2 ассиста (РЕ
26).
Дополнение
"Киев-Баскет" занимают третье место в чемпионате (19-9), а "Запорожье" седьмое (14-17).