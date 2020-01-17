"Київ-Баскет" вийшов переможцем з центрального матчу Суперліги проти "Дніпра"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У київському ПС "Венето" відбулося центральне протистояння Суперліги з баскетболу за участі "Київ-Баскета" та "Дніпра", інформує УНН.
Отримавши гандикап в 17 очок за підсумками першої половини зустрічі, кияни втримали перевагу в кінці матчу — 97:92.
Статистика:
“Київ-Баскет”: Петров 13 очок + 8 пд, Классен 16 + 6 передач, Пустозвонов 11 + 2 перех, Павлов 12 + 3 пд, Близнюк 9 + 7 передач, Хілл 15 + 7 пд, Коренюк 4 + 2 підбирання, Крутоус 7 + 3 підбирання.
“Дніпро”: Тимофеєнко 15 + 4 пд, Дугат 27 + 5 передачі, Террел 19 + 2 пд, Корнієнко 4 + 7 пд, Глєбов 12 + 3 перех, Сізов 9 + 3 перех, Чумаков 3 + 3 пд.
Зауважимо, що “Дніпро” залишився лідером турнірної таблиці з 12 виграшами при 4 поразках. “Київ-Баскет” 4-й (10/5).