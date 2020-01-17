"Киев-Баскет" вышел победителем из центрального матча Суперлиги против "Днепра"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В киевском ПС "Венето" состоялось центральное противостояние Суперлиги по баскетболу с участием "Киев-Баскет" и "Днепра", информирует УНН.
Получив гандикап в 17 очков по итогам первой половины встречи, киевляне удержали преимущество в конце матча — 97:92.
Статистика:
“Киев-Баскет”: Петров 13 очков + 8 пд, Классен 16 + 6 передач, Пустозвонов 11 + 2 перех, Павлов 12 + 3 пд, Близнюк 9 + 7 передач, Хилл 15 + 7 пд, Коренюк 4 + 2 подбора, Крутоус 7 + 3 подбора.
“Днепр”: Тимофеенко 15 + 4 пд, Дугат 27 + 5 передачи, Террел 19 + 2 пд, Корниенко 4 + 7 пд, Глебов 12 + 3 перех, Сизов 9 + 3 перех, Чумаков 3 + 3 ю.
Заметим, что “Днепр” остался лидером турнирной таблицы с 12 выигрышами при 4 поражениях. “Киев-Баскет” 4-й (10/5).