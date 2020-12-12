“Київ-Баскет” у матчі з “Миколаєвим” продовжив переможну серію в Суперлізі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. БК “Київ-Баскет” переміг вдома “Миколаїв” у поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу, передає УНН.
Гості з Миколаєва не зуміли на рівних змагатися із киянами, які розгромили гостей — 101:65.
Найрезультативнішим на майданчику став легіонер киян американець Майкл Джейкобсон — 24 очка, 12 підбирань. Також відзначимо 19 очок Мішули і 17 - Близнюка.
Перемога стала для киян 11-ю поспіль зі старту чемпіонату при жодній поразці.
Крім того, зазначимо, що у наступному поєдинку “Київ-Баскет” має зіграти 17 грудня на своєму майданчику проти “Будівельника”. “Миколаїв” 13 грудня має за розкладом матч з “Тернополем”.