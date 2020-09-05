“Київ-Баскет” та “Прометей” виграли перші поєдинки після “коронавірусної” паузи

В обох матчах були зафіксовані розгромні результати. Втрати та гірша реалізація кидків від “Черкаських Мавп” дозволила столичному клубу піти у відрив — 44:27. Більш високий клас майстерності гравців “Київ-Баскета” дався взнаки. Як наслідок у другій половині вони розвинули свій успіх та святкували перемогу — 89:60.

За переможців 14 очок набрав Джейкобсон, 13 - Мейсі, 10 - Павлов, 9 - Мішула. У “Мавп” 17 балів набрав Скапінцев.

У другому поєдинку стартового дня зійшлися господарі з “Прометея” та “Запоріжжя”. Тут перевагою володіли господарі, які вже встигли здобути певну ігрову практику в Литві. У підсумку перемога “Прометея” — 96:70.

За господарів 20 балів здобув Рід, 23 - Майєрс, а 16 додав Петров.

Додамо також, дані матчі стали першими після значної паузи викликаної пандемією коронавіруса, яка почалася з березня місяця.