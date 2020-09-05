"Киев-Баскет" и "Прометей" выиграли первые поединки после "коронавирусной" паузы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Каменском матчами “Киев-Баскет” — “Черкасские Обезьяны” и “Прометей” — “Запорожье” стартовал предсезонный турнир команд Чемпионата Украины по баскетболу — "Кубок Прометея 2020", передает корреспондент УНН.
В обоих матчах были зафиксированы разгромные результаты. Потери и плохая реализация бросков от “Черкасских Обезьян” позволила столичному клубу уйти в отрыв — 44:27. Более высокий класс мастерства игроков “Киев-Баскет” сказался. В результате во второй половине они развили свой успех и праздновали победу — 89:60.
У победителей 14 очков набрал Джейкобсон, 13 — Мэйси, 10 — Павлов, 9 — Мишула. У “Обезьян” 17 баллов набрал Скапинцев.
Во втором поединке стартового дня сошлись хозяева из “Прометея” и “Запорожье”. Здесь преимуществом владели хозяева, которые уже успели получить определенную игровую практику в Литве. В итоге победа “Прометея” — 96:70.
У хозяев 20 баллов получил Рид, 23 — Майерс, а 16 добавил Петров.
Добавим также, данные матчи стали первыми после значительной паузы, вызванной пандемией коронавируса, которая началась с марта месяца.