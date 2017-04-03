Киянку, яка залишила дітей самих на 9 днів, судитимуть

“Київською місцевою прокуратурою № 1 направлено до суду обвинувальний акт стосовно 22-річної жінки, яка на понад тиждень залишила без нагляду двох своїх малюків, один з яких помер від голоду”, — йдеться в повідомленні.

За результатами розслідування дії зловмисниці кваліфіковано як умисне вбивство малолітньої дитини (п.2 ч.2 ст.115 КК України).

30.03.2017 матеріали кримінального провадження були відкриті для ознайомлення підозрюваній та її захисникам.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Голосіївського районного суду для розгляду по суті.

За вчинене жінці загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Як повідомлялося, на початку грудня минулого року 21-річна уродженка Миколаївської області 11 днів не навідувалася до дітей, яких залишила у зачиненій квартирі. Повернувшись додому, жінка виявила хлопчика мертвим, а дівчинку — у непритомному стані.