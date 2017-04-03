Киевлянку, которая оставила детей одних на 9 дней, будут судить

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47423 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104152 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160126 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118160 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117503 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113093 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104646 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154541 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киевлянку, которая оставила детей одних на 9 дней, будут судить

Киевлянку, которая оставила детей одних на 9 дней, будут судить

Киев  •  УНН

 • 12356 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 22-летней женщины, которая более чем неделю оставила без присмотра двух своих детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 1 направлено в суд обвинительный акт в отношении 22-летней женщины, которая более чем неделю оставила без присмотра двух своих детей, один из которых умер от голода", - говорится в сообщении.

По результатам расследования действия злоумышленницы квалифицировано как умышленное убийство малолетнего ребенка (п.2 ч.2 ст.115 УК Украины).

30.03.2017 материалы уголовного производства были открыты для ознакомления подозреваемой и ее защитникам.

Сейчас обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершенное женщине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщалось, в начале декабря прошлого года 21-летняя уроженка Николаевской области 11 дней не наведывалась к детям, которых оставила в закрытой квартире. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку - в бессознательном состоянии.

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