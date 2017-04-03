Киевлянку, которая оставила детей одних на 9 дней, будут судить
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 22-летней женщины, которая более чем неделю оставила без присмотра двух своих детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Киевской местной прокуратурой № 1 направлено в суд обвинительный акт в отношении 22-летней женщины, которая более чем неделю оставила без присмотра двух своих детей, один из которых умер от голода", - говорится в сообщении.
По результатам расследования действия злоумышленницы квалифицировано как умышленное убийство малолетнего ребенка (п.2 ч.2 ст.115 УК Украины).
30.03.2017 материалы уголовного производства были открыты для ознакомления подозреваемой и ее защитникам.
Сейчас обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд для рассмотрения по существу.
За совершенное женщине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Как сообщалось, в начале декабря прошлого года 21-летняя уроженка Николаевской области 11 дней не наведывалась к детям, которых оставила в закрытой квартире. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку - в бессознательном состоянии.