Киянка Бондаренко стала фіналісткою тенісних змагань у США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Українська тенісистка Катерина Бондаренко пробилася у фінал турніру WTA challenger з призовим фондом 150 тис. дол. — “Oracle challenger Series Indian Wells”, що відбувається в Індіан-Уеллс (США), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У півфіналі киянка, посіяна під 4 номером, за 1 годину 36 хвилин обіграла представницю Австралії Айлу Томлянович – 7:5, 6:3.
На рахунку Бондаренко 5 ейсів і 2 подвійні помилки. Українка відіграла 8 брейкпойнтів з 9, її суперниця - 4 з 7. Тенісистки зустрічалися між собою вдруге. Як і в першому матчі перемогу здобула українка.
Зауважимо, що суперницею нашої співвітчизниці по фіналу стане переможниця матчу між італійкою Сарою Еррані (125 ракетка світу) і американкою Амандою Анісімовою (165).