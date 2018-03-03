Киевлянка Бондаренко стала финалисткой теннисных соревнований в США
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко пробилась в финал турнира WTA challenger с призовым фондом 150 тыс. долл. — “Oracle challenger Series Indian Wells”, который проходит в Индиан-Уэллс (США), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В полуфинале киевлянка, посеянная под 4 номером, за 1 час 36 минут обыграла представительницу Австралии Айла Томлянович — 7:5, 6:3.
На счету Бондаренко 5 эйсов и 2 двойные ошибки. Украинка сыграла 8 брейкпойнтов из 9, ее соперница — 4 из 7. Теннисистки встречались между собой во второй раз. Как и в первом матче победу одержала украинка.
Заметим, что соперницей нашей соотечественницы по финалу станет победительница матча между итальянкой Сарой Эррани (125 ракетка мира) и американкой Амандой Анисимовой (165).