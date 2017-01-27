Киянина запідозрили у замаху на вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Солом'янські поліцейські запідозрили киянина у замаху на вбивство. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Близько 22:00 до поліції від лікаря надійшло повідомлення про госпіталізацію у стаціонар 30-річного киянина із численними ножовими пораненнями. За словами потерпілого, тяжкі травми він отримав під час конфлікту зі знайомим.
Правоохоронці встановили, що дії відбувалися у підвальному приміщенні будинку на вулиці Героїв Севастополя. Між чоловіками, які не мають постійного місця проживання, виник конфлікт, який завершився бійкою. Як результат — 40-річний чоловік наніс кілька ножових поранень молодшому опонентові, після чого пішов.
Незважаючи на важкі травми у живіт, шию та грудну клітину, потерпілий зміг вибратися на вулицю, де його побачили перехожі і викликали “швидку”. Зараз чоловік знаходиться під наглядом лікарів, а поліція вже затримала підозрюваного.
Відомості про подію внесені до ЄРДР. Затриманому слідчі вже оголосили підозру у вчиненні замаху на умисне вбивство, що передбачено ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 КК України. Досудове розслідування триває.