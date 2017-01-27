Киевлянина заподозрили в покушении на убийство

Около 22:00 в полицию от врача поступило сообщение о госпитализации в стационар 30-летнего киевлянина с многочисленными ножевыми ранениями. По словам потерпевшего, тяжелые травмы он получил во время конфликта со знакомым.

Правоохранители установили, что действия происходили в подвальном помещении дома на улице Героев Севастополя. Между мужчинами, которые не имеют постоянного места жительства, возник конфликт, который завершился дракой. Как результат - 40-летний мужчина нанес несколько ножевых ранений младшему оппоненту, после чего ушел.

Несмотря на тяжелые травмы в живот, шею и грудную клетку, пострадавший смог выбраться на улицу, где его увидели прохожие и вызвали "скорую". Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей, а полиция уже задержала подозреваемого.

Сведения о событии внесены в ЕРДР. Задержанному следователи уже объявили подозрение в совершении покушения на умышленное убийство, что предусмотрено ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.