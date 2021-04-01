Киянина три роки тримали у полоні, щоб забрати квартиру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Поліцейські звільнили киянина, якого три роки утримували в полоні. Так зловмисники хотіли привласнити його квартиру. Трьом затриманим за злочин тепер загрожує до дванадцяти років ув'язнення. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресслужби ГУНП у Києві.
"Затримали групу зловмисників: аби заволодіти квартирою у столиці, вони незаконно позбавили волі киянина", - вказали у поліції.
Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, потерпілий був у списках безвісти зниклих осіб із 2017 року.
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"Ми отримали оперативну інформацію про місце перебування розшукуваного у Миколаєві. Під час слідчих дій у помешканні зловмисників виявили 52-річного потерпілого, а також 49-річного киянина, якого, ймовірно, також насильно утримували у будинку. Трьох правопорушників затримали у порядку статті 208 КПК України. Це - уродженці Миколаївщини та Запоріжжя 1958, 1974, 1969 років народження", - повідомив Крищенко.
Деталі
Фігурантів доставили до Шевченківського управління столичної поліції для проведення слідчих дій та встановлення ролі кожного. Наразі слідчі готують їм оголошення про підозру.
Слідчі районного управління поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
"До нас звернулася ще одна громадянка, яка повідомила, що ці ж люди шахрайським шляхом заволоділи її помешканням, а саму жінку поселили у приватний будинок одного із сіл Миколаївської області. Наразі ми перевіряємо причетність злочинної групи до цієї шахрайської схеми та до аналогічних злочинів на території України ", - додав керівник столичного главку.
Додамо
Шахрай у Києві привласнив квартиру померлої вартістю 10 млн грн.