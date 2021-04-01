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Киевлянина три года держали в плену, чтобы забрать квартиру

Киевлянина три года держали в плену, чтобы забрать квартиру

Киев  •  УНН

 • 16844 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Полицейские освободили киевлянина, которого три года держали в плену. Так злоумышленники хотели присвоить его квартиру. Трем задержанным за преступление теперь грозит до двенадцати лет заключения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные прес-службы ГУНП в Киеве.

"Задержали группу злоумышленников: чтобы завладеть квартирой в столице, они незаконно лишили свободы киевлянина", - указали в полиции.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, пострадавший был в списках без вести пропавших лиц с 2017 года.

Цитата:

"Мы получили оперативную информацию о местонахождении разыскиваемого в Николаеве. Во время следственных действий в помещении злоумышленников обнаружили 52-летнего потерпевшего, а также 49-летнего киевлянина, которого, вероятно, также насильно удерживали в доме. Трех правонарушителей задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Это - уроженцы Николаевской и Запорожья 1958, 1974, 1969 годов рождения", - сообщил Крищенко.

Детали

Фигурантов доставили в Шевченковское управление столичной полиции для проведения следственных действий и установления роли каждого. Сейчас следователи готовят им сообщение о подозрении.

Следователи районного управления полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"К нам обратилась еще одна гражданка, которая сообщила, что эти же люди мошенническим путем завладели ее домом, а саму женщину поселили в частный дом одного из сел Николаевской области. Сейчас мы проверяем причастность преступной группы к этой мошеннической схеме и к аналогичным преступлениям на территории Украины", - добавил руководитель столичного главка.

Добавим

Мошенник в Киеве присвоил квартиру умершей стоимостью 10 млн грн.

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