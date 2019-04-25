Киянина судитимуть за вбивство знайомої
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Києві судитимуть чоловіка, який до смерті побив знайому. Кримінальне провадження із обвинувальним актом направили до суду. Фігурантові загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
Подія трапилася у грудні минулого року. На спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що на східцях у під’їзді будинку по вулиці Наталії Ужвій лежить жінка без ознак життя.
Слідство встановило, що під час розпивання алкогольних напоїв чоловік тяжко побив жінку, від отриманих травм потерпіла померла. Щоби приховати сліди злочину, зловмисник виніс її тіло у під’їзд та вимив підлогу у квартирі.
Правопорушника розшукали і затримали. Ним виявився 37-річний киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.
Матеріали кримінального провадження за фактом вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, разом із обвинувальним актом направили до суду для визначення покарання зловмиснику.
Як повідомляв УНН, на Харківщині під час сварки п’яний чоловік вбив співмешканку.