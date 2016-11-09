Киянин "замінував" власну квартиру
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві поліцейські затримали 58-річного киянина, який у стані алкогольного сп’яніння повідомив про вибухівку у квартирі. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
До чергової частини Оболонського управління поліції зателефонував киянин і повідомив, що він замінував усю квартиру гранатними розтяжками. За вказаною адресою терміново прибули правоохоронці та працівники профільних служб.
На місці події поліцейські виявили власника квартири в алкогольному сп’янінні, який пояснив свій вчинок браком уваги. Під час обстеження помешкання жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин правоохоронці не виявили.
Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України.
За завідомо неправдиве повідомлення чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.