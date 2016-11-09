Киевлянин "заминировал" собственную квартиру
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Киеве полицейские задержали 58-летнего киевлянина, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о взрывчатке в квартире. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
В дежурную часть Оболонского управления полиции позвонил киевлянин и сообщил, что он заминировал всю квартиру гранатными растяжками. По указанному адресу срочно прибыли правоохранители и работники профильных служб.
На месте происшествия полицейские обнаружили владельца квартиры в алкогольном опьянении, который объяснил свой поступок нехваткой внимания. При обследовании помещения никаких взрывоопасных предметов или веществ правоохранители не обнаружили.
Следственным отделом начато уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины.
За заведомо ложное сообщение мужчине грозит до шести лет лишения свободы.