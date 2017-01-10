Киянин виграв автомобіль у “Лото-Забава”

Номер щасливого білета №0068042, виграшна призова додаткова ігрова комбінація: 62033966.

Білет придбали у Києві в кіоску ТОВ “ДЛУ” №007, що на вул.Солом‘янській, 21.

Оператор державних лотерей також нагадав, що перші три акційні кросовери JAC S2 дістались жителю Нікополя та двом щасливчикам з Білої Церкви. При цьому двоє попередніх переможців досі не з’явилися для оформлення свого виграшу.

“Оператор державних лотерей „М.С.Л.“ щиро вітає нового переможця акції та очікує у найближчому представництві для оформлення призу. А для того, щоб випробувати свою удачу та стати учасником акції, необхідно купити 5 або більше білетів лотереї „Лото-Забава“ однією покупкою та надіслати за допомогою SMS на короткий номер 330 додаткові ігрові комбінації, що надруковані на білетах. Пам’ятайте, кожна комбінація має бути надіслана окремим SMS-повідомленням! База акційних ігрових комбінацій, зареєстрованих на тираж, створюється окремо для кожного акційного тиражу. 15 січня гравців очікує останній, п’ятий, акційний розіграш „П’ять авто від твого лото“”, — розповіли в “М.С.Л.”.