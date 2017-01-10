Киевлянин выиграл автомобиль в "Лото-Забава"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Предпоследним победителем акции "Пять авто от твоего лото" стал киевлянин. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Номер счастливого билета №0068042, выигрышная призовая дополнительная игровая комбинация: 62033966.
Билет приобрели в Киеве в киоске ООО "ДЛУ" №007, что на ул. Соломенская, 21.
Оператор государственных лотерей также напомнил, что первые три акционные кроссоверы JAC S2 достались жителю Никополя и двум счастливчикам из Белой Церкви. При этом двое предыдущих победителей до сих пор не появились для оформления своего выигрыша.
"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет нового победителя акции и ожидает в ближайшем представительстве для оформления приза. А для того, чтобы испытать свою удачу и стать участником акции, необходимо купить 5 или более билетов лотереи "Лото-Забава" одной покупкой и отправить с помощью SMS на короткий номер 330 дополнительные игровые комбинации, напечатанные на билетах. Помните, каждая комбинация должна быть направлена отдельным SMS-сообщением! База акционных игровых комбинаций, зарегистрированных на тираж, создается отдельно для каждого акционного тиража. 15 января игроков ожидает последний, пятый, акционный розыгрыш "Пять авто от твоего лото"", - рассказали в "М.С.Л.".