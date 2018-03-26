Киянин прокинувся у неділю мільйонером

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У неділю, 25 березня, у державній лотереї “Лото-Забава” виграно 1 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.

Цей щасливчик став вже 286-м мільйонером “Лото-Забава” за час існування лотереї та сьомим за цей рік.

Виграшний білет № 0196365 придбано у київському кіоску державних лотерей № 211 за адресою: вул. Палладіна, 7/60.

“Щасливчик запрошується до “Клубу мільйонерів "М.С.Л." — переможців лотерей компанії "М.С.Л.", які виграли від 1 мільйона гривень та більше”, — розповіли в “М.С.Л.”

Гравцю також надається право скористатися VIP-програмою — “Два дні з життя мільйонера”, розрахованої на двох осіб.

“У рамках програми новоспеченому мільйонеру пропонується поринути у світ солодкого життя у стилі luxury та провести незабутній уїк-енд. Кульмінаційною подією двох днів стане участь у недільному прямому ефірі "Лото-Забава", де улюбленця Фортуни особисто привітають ведучі — Лариса Руснак та Анатолій Гнатюк", — розповіли у прес-службі компанії.

Нагадаємо, 18 березня 2018 року знімальний майданчик “Лото-Забава” відвідав один з почесних учасників “Клубу мільйонерів “М.С.Л.” — Григорій Цапура з Тернопільщини, якому пощастило виграти 1 млн грн 18 лютого у 967-му тиражі. 

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