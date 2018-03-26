Киевлянин проснулся в воскресенье миллионером
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В воскресенье, 25 марта, в государственной лотереи "Лото-Забава" выиграно 1 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Этот счастливчик стал уже 286-м миллионером "Лото-Забава" за время существования лотереи и седьмым за этот год.
Выигрышный билет №0196365 приобретено в киевском киоске государственных лотерей №211 по адресу: ул. Палладина, 7/60.
"Счастливчик приглашается в "Клуб миллионеров "М.С.Л." - победителей лотерей компании "М.С.Л.", которые выиграли от 1 миллиона гривен и больше", - рассказали в "М.С.Л."
Игроку также предоставляется право воспользоваться VIP-программой - "Два дня из жизни миллионера", рассчитанной на двух человек.
"В рамках программы новоиспеченному миллионеру предлагается окунуться в мир сладкой жизни в стиле luxury и провести незабываемый уик-энд. Кульминационным событием двух дней станет участие в воскресном прямом эфире "Лото-Забава", где любимца Фортуны лично поздравят ведущие - Лариса Руснак и Анатолий Гнатюк", - рассказали в пресс-службе компании.
Напомним, 18 марта 2018 года съемочную площадку "Лото-Забава" посетил один из почетных участников "Клуба миллионеров "М.С.Л." - Григорий Цапура из Тернопольской области, которому удалось выиграть 1 млн грн 18 февраля в 967-м тираже.