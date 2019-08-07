Киянин потрапив до тренерського штабу клубу НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Уродженець Києва Віталій Потапенко ввійшов в тренерський штаб представника Західної конференції НБА "Мемфіс Гріззліс", інформує УНН з посиланням на сайт команди.
44-річний Потапенко увійшов до тренерського штабу Тейлора Дженкінса, до якого також потрапили інші помічники: Невен Спагія, Ніл Айві, Бред Джонс, Девід Маклюр, Джеймс Пенн.
До Мемфісу український фахівець перейшов 2018 року. До того він з 2013 року працював в Клівленді, де відповідав за розвиток гравців. Натомість тренерську кар’єру почав 2009 року, але самостійно ще не очолював команди.
Зауважимо, що за час ігрової кар’єри Потапенко починаючи з 1996 року провів 610 матчів у НБА. Виступав за “Клівленд”, “Бостон”, “Сіетл”, “Сакраменто”.
Додамо, минулого сезону “Мемфіс” посів 12 місце на заході та не вийшов до плей-офф.