Киевлянин попал в тренерский штаб клуба НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Уроженец Киева Виталий Потапенко вошел в тренерский штаб представителя Западной конференции НБА "Мемфис Гриззлис", информирует УНН со ссылкой на сайт команды.
44-летний Потапенко вошел в тренерский штаб Тейлора Дженкинса, в который попали другие помощники: Невен Спагия, Нил Айви, Брэд Джонс, Дэвид Маклюр, Джеймс Пенн.
В Мемфис украинский специалист перешел в 2018 году. До этого он с 2013 года работал в Кливленде, где отвечал за развитие игроков. Зато тренерскую карьеру начал в 2009 году, но самостоятельно еще не возглавлял команды.
Заметим, что за время игровой карьеры Потапенко начиная с 1996 года провел 610 матчей в НБА. Выступал за “Кливленд”, “Бостон”, “Сиэтл”, “Сакраменто”.
Добавим, в прошлом сезоне “Мемфис” занял 12 место на западе и не вышел в плей-офф.