Киевлянин попал в тренерский штаб клуба НБА

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 93438 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100298 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129176 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139212 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127230 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128615 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130608 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153178 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151135 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

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Киевлянин попал в тренерский штаб клуба НБА

Киевлянин попал в тренерский штаб клуба НБА

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Уроженец Киева Виталий Потапенко вошел в тренерский штаб представителя Западной конференции НБА "Мемфис Гриззлис", информирует УНН со ссылкой на сайт команды.

44-летний Потапенко вошел в тренерский штаб Тейлора Дженкинса, в который попали другие помощники: Невен Спагия, Нил Айви, Брэд Джонс, Дэвид Маклюр, Джеймс Пенн.

В Мемфис украинский специалист перешел в 2018 году. До этого он с 2013 года работал в Кливленде, где отвечал за развитие игроков. Зато тренерскую карьеру начал в 2009 году, но самостоятельно еще не возглавлял команды.

Заметим, что за время игровой карьеры Потапенко начиная с 1996 года провел 610 матчей в НБА. Выступал за “Кливленд”, “Бостон”, “Сиэтл”, “Сакраменто”.

Добавим, в прошлом сезоне “Мемфис” занял 12 место на западе и не вышел в плей-офф.

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